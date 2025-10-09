Стал известно уйдет ли Бруну Фернандеш в Саудовскую Аравию

Бруну Фернандеш не заинтересован в переходе в Саудовскую Аравию в конце сезоне.

Минувшим летом португальский полузащитник отклонил крупные предложения от «Аль-Хилаля» и «Аль-Иттихада», чтобы остаться в «Манчестер Юнайтед».

Источники, близкие к капитану «МЮ», опровергли недавние слухи о том, что он готов покинуть клуб после чемпионата мира 2026 года и принять предложение из Саудовской Аравии, сообщает BBC Sport.

Утверждается, что Фернандеш, чей контракт рассчитан до 2027 года с возможностью продления на год, заинтересован только в крупных европейских лигах. Однако на данный момент он полностью предан «Юнайтед».

Португалец полон решимости помочь манкунианцам добиться лучших результатов. Кроме того, он верит в возможность окончить сезон в первой пятерке АПЛ, что может обеспечить клубу место в Лиге чемпионов.

