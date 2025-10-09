Мбаппе высказался о своей травме в сборной

Килиан Мбаппе заявил, что играть за сборную – бесценно для футболистов.

Ранее стало известно, что форвард «Реала» из-за ушиба голеностопа может пропустить матч сборной Франции с Азербайджаном. Несмотря на травму, «Реал» без проблем отпустил игрока в сборную, сообщил Мбаппе.