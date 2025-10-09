«Абсурд и безумие». УЕФА изменил себе в пользу «Барселоны» и «Милана»

УЕФА пошёл на важный шаг. Журналист Бен Джейкобс сообщил, что организация разрешила провести матч Примеры между «Вильярреалом» и «Барселоной» в США, а игра Серии А «Милан» — «Комо» состоится в Австралии! Хотя УЕФА до сих пор выступает против переноса встреч национальных чемпионатов в другие страны.

© Чемпионат.com

Союз подробно объяснил, почему разрешил провести матчи вопреки собственной точке зрения: «УЕФА обозначил своё отрицательное отношение к матчам чемпионатов, которые проводятся за пределами соответствующих стран. После заседания исполнительного комитета в Тиране в прошлом месяце УЕФА предпринял дополнительные консультации с заинтересованными сторонами для оценки масштабов последствий данного решения после обращений со стороны испанской и итальянской футбольных федераций. Эта консультация подтвердила отсутствие всеобщей поддержки, что наблюдалось в случаях со многими фанатами, лигами, клубами, игроками и европейскими институциями относительно идеи проведения матчей национальных первенств за рубежом.

Тем не менее, учитывая, что соответствующие нормативные рамки ФИФА, находящиеся на повторном изучении, недостаточно ясны и подробны, исполнительный комитет УЕФА с неохотой принял решение в порядке исключения одобрить два обращения по теме. Европейский футбольный союз будет активно сотрудничать с ФИФА в данном вопросе, чтобы в будущем правила поддерживали целостность национальных чемпионатов, тесные связи между клубами, болельщиками и местными сообществами».

«Матчи лиги должны проводиться на родной земле, любое другое решение лишит права голоса преданных болельщиков, посещающих матчи, и потенциально исказит соревнования. Наши консультации подтвердили масштаб этих опасений. Хотя и прискорбно, что пришлось дать добро на проведение этих матчей [за границей], это решение исключительное и не должно рассматриваться как прецедент. Наша цель ясна: защитить целостность национальных лиг и гарантировать, чтобы футбол оставался в своей родной среде».

Встреча между «Вильярреалом» и «Барселоной» состоится на стадионе «Хард Рок» в Майами. Предположительная дата — 21 декабря. А матч между «Миланом» и «Комо» в австралийском Перте запланирован примерно на 8 февраля. По информации Sport.es, испанские клубы могут заработать по € 5-6 млн за проведение игры в США. Неплохую сумму получат и «Милан» с «Комо» — в Австралии проживает большая итальянская диаспора. Calcio e Finanza посчитал, что потенциальная выручка клубов составит € 8-9 млн на двоих.

Ла Лига и Серия А положительно отреагировали на перенос матчей за границу. Руководство испанского чемпионата уже несколько лет добивалось выезда Примеры в другую страну. «Это прорыв для нашего бренда в США — там второй по размеру рынок для нас после Испании. Это не только игра, но и инструмент для повышения ценности Ла Лиги», — сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

«Следует подчеркнуть, что это всего лишь один матч из 380 в лиге: экстраординарное событие, а не структурное изменение расписания. Для нас непредвиденные обстоятельства, связанные с недоступностью стадиона «Сан-Сиро», превратились в возможность порадовать многочисленных итальянских футбольных болельщиков, которые получат возможность следить за матчем в прямом эфире в Перте, а также для обеих команд и итальянского футбола повысить свою международную известность и фан-базу», — отметил глава Серии А Эцио Симонелли.

Хотя есть и ярые противники переноса. Например, в Испании инициатива не понравилась Ассоциации игроков и некоторым клубам Ла Лиги. А в мадридском «Реале» заявили, что матч за границей «искажает соревнование». Самое забавное, что против проведения матча «Милан» — «Комо» в Австралии высказался… один из футболистов команд — полузащитник миланцев Адриен Рабьо.

«Я был удивлён, когда узнал, что «Милан» сыграет матч Серии А с «Комо» в Австралии! Это просто безумие. Столько разговоров о расписании матчей и поддержании здоровья игроков, но всё это кажется абсурдом. Просто безумие — ехать так далеко ради матча между двумя итальянскими командами в Австралии. Нам просто нужно адаптироваться, как всегда».

Впрочем, у встречи «Милан» — «Комо» есть более весомый мотив переноса, чем просто финансовая выгода. В феврале в Милане состоятся зимние Олимпийские игры. 6 февраля на стадионе «Сан-Сиро» запланирована церемония открытия. Конечно, к историческому событию пройдёт масштабная подготовка, которая помешает нормальному проведению матча. Поэтому игра между «Миланом» и «Комо» в любом случае была бы перенесена на другой стадион. И клубы воспользовались ситуацией, чтобы совершить исторический выезд в Австралию.

Несколько лет назад перенос матчей национальных чемпионатов за границу был невозможен. Президент ФИФА Джанни Инфантино выступал резко против, как и 99% местных федераций. Но со временем некоторые лиги (например, испанская) изменили мнение. А нормативная база ФИФА по этому вопросу оказалась неуточнённой. Так что итальянцы и испанцы без последствий проведут матчи в другой стране – по примеру баскетбольной НБА или хоккейной НХЛ.