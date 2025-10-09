Спортивный комментатор объяснил, как на РПЛ повлияло возвращение Черчесова

Спортивный комментатор Дмитрий Шнякин рассказал, как на РПЛ повлияло назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера "Ахмата".

"Будто у Черчесова и не было многолетней паузы в РПЛ. Быстро и уверенно разложил всё по полкам в "Ахмате", где собрались сильные исполнители, но не было порядка. Лига тут же стала конкурентнее: появилась ещё одна команда, которая может забрать очки или даже переиграть любого соперника", - приводит слова Шнякина пресс-служба РПЛ.

В августе текущего года грозненский "Ахмат" объявил о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера, ранее российский специалист работал в национальных командах Казахстана и России, был главным тренером венгерского "Ференцвароша" и польской "Легии", а также ряда российских клубов.

После 11 сыгранных туров грозненский "Ахмат" занимает 9 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 15 набранными очками в своем активе. В 12 туре чемпионата России команда Станислава Черчесова сыграет на выезде с московским "Динамо".