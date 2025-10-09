Самородов наказан за повреждение видеоборта

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о решении оштрафовать футболиста «Ахмата» Максима Самородова, который повредил светодиодный видеоборт на стадионе «Краснодара» во время матча.

Встреча 11‑го тура МИР РПЛ состоялась в субботу и завершилась победой «Краснодара» со счетом 2:0.

— Было зафиксировано неспортивное поведение футболиста гостей Максима Самородова, он ударил ногой по LED‑борту стадиона, зафиксировано повреждение, был составлен акт о причиненном повреждении. За это игрок оштрафован на 50 тысяч рублей. Матч «Акрон» — «Зенит» был задержан на 6 минут 30 секунд по вине хозяев. За это «Акрон» оштрафован на 50 тысяч рублей, также команда «Акрон» задержалась при выходе из раздевалки на семь минут. За это «Акрону» штраф 50 тыс рублей, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».

