КДК РФС отложил вопрос по футболисту «Ахмата»

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что КДК перенес на следующее заседание рассмотрение удаления защитника грозненского «Ахмата» Усмана Ндонга в матче 11‑го тура МИР РПЛ против «Краснодара».

© Матч ТВ

В субботу «Ахмат» проиграл «Краснодару» со счетом 0:2 в гостевом матче РПЛ. В концовке встречи Ндонг получил красную карточку за то, что ударил плечом капитана «быков» Эдуарда Сперцяна. После игры сенегалец заявил «Матч ТВ», что футболист сборной Армении допустил в его адрес расистское высказывание и тем самым спровоцировал на удар. Сперцян сказал «Матч ТВ», что Ндонг оскорбил его маму, тогда как в адрес африканца не было никаких нецензурных выражений.

— Как уже говорил, инцидент Сперцяна и Ндонга будет рассмотрен на следующий неделе. Причина — в «Ахмате» объявлен небольшой отпуск, а у Сперцяна два матча на выезде за сборную Армении. Мы направили в клубы письменный запрос, чтобы они предоставили письменную позицию по инциденту. Также запросили объяснение от самих футболистов по эпизоду. Предполагаем, что к 16 октября будем иметь позицию от клубов и футболистов. По этой причине было принято решение рассмотреть ситуацию по агрессивному поведению Ндонга в совокупности со словами Сперцяна. Тоже будет рассмотрено 16 числа, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».

В понедельник Григорьянц сообщил «Матч ТВ», что инцидент с участием Ндонга и Сперцяна будет рассмотрен на заседании КДК ориентировочно 16 октября из‑за отъезда футболиста «Краснодара» в расположение сборной Армении.

