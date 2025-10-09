«Тоттенхэм» получил дополнительные вложения

В «Тоттенхэм» вложили 100 миллионов фунтов на развитие команды.

В начале сентября Telegraph Sport писал, Джо Льюис, бизнес-партнер экс-президента клуба Дэниела Леви, планирует вложить в клуб более 100 млн фунтов через свой семейный фонд для обеспечения конкурентоспособность «шпор» по всем направлениям.

Сегодня клуб подтвердил, что компания ENIC уже вложила 100 млн фунтов. Британская инвестиционная компания является основным акционером клуба. Она была основана Льюисом и в настоящее время принадлежит его семейному трасту.