Сербский агент: cлышал, что Россию готовятся вернуть к турнирам УЕФА

Сербский агент Срджан Еремич заявил, что слышал о готовности УЕФА вернуть российские клубы и сборную к международным турнирам.

«Точно знаю, что это обсуждалось на уровне УЕФА, и я думал, что к этому моменту Россию уже допустят к международным соревнованиям. Просто не нашлось какого-то большого человека, который сказал бы Чеферину – давайте проголосуем», – рассказал Еремич.

Ранее сообщалось, что за возвращение сборной России выступает ряд федераций. Ходили слухи о возвращении к международным турнирам сборной России до 16 лет.

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА. С того момента сборная России провела 22 товарищеских матча и занимает 33-е место в рейтинге ФИФА.

Ранее Еремич заявил, что не слышал о потенциальной отставке с поста главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.