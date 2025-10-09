Экс-судья Эрикссон рассказал, как питаются судья УЕФА.

Экс-судья Юнас Эрикссон рассказал об отношении у питанию судей УЕФА.

© Sports.ru

Ранее Эрикссон в книге House of Cards («Карточный домик») написал, что при главе судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллине проводились проверки веса и процента жира: «Лучшие арбитры Европы стояли в нижнем белье, и Коллина осматривал нас ледяным взглядом. Это было унизительно, но все молчали».