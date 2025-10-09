Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об уровне сборной Ирана

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о сборной Ирана в преддверии товарищеского матча с азиатской командой. Встреча пройдёт в пятницу, 10 октября, на стадионе «Волгоград Арена».

«Иран — один из самых серьезных наших соперников. Не брал бы только рейтинг ФИФА. Понятно, что команды из Европы или Латинской Америки — там уровень сопротивления немного другой. У нас чаще соперники слабее. Изучив Иран и сыграв с ними два года назад, зная их силу, это одна из самых сильных команд. Можно поставить в ряд с Сербией или Нигерией. У них добротные футболисты. В том числе из чемпионата России. Есть Тереми. На конкретных игроков внимания не обращаем. Стараемся действовать от себя», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.