КДК запросил у "Ахмата" и "Краснодара" позицию по конфликту Ндонга и Сперцяна

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал конфликт защитника "Ахмата" Усмана Ндонга и полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.

"Мы направили в клубы письменные запросы, чтобы они предоставили письменную позицию по Сперцяну и Ндонгу. Также запросили объяснения от самих игроков. К 16 октября мы будем иметь эти данные. В связи с этим будем рассматривать агрессивное поведение Ндонга в совокупности с тем, что у него произошло со Сперцяном", - цитирует Григорьянца "СЭ".

"Краснодар" одержал домашнюю победу над грозненским "Ахматом" в 11 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:0. Во втором тайме главный арбитр встречи показал прямую красную карточку защитнику грозненцев Усману Ндонгу за агрессивное поведение - футболист несколько раз ударил плечом полузащитника краснодарцев Эдуарда Сперцяна.

После матча Усман Ндонг заявил, что Эдуард Сперцян оскорбил его на расовой почве, футболист "Краснодара" отверг обвинения и заявил, что защитник грозненцев нецензурно высказался в адрес его матери.