Глава КДК РФС высказался о взятках судьям

Признательные показания совладельца «Торпедо» Леонида Соболева говорят о том, что контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял в отношении московского клуба верное решение в соответствии с законом, заявил «Матч ТВ» глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Ранее на сайте суда были опубликованы документы, согласно которым Соболев «дает признательные показания» по делу о попытке оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Также отмечается, что функционер был отправлен под домашний арест.

«Торпедо», завоевавшее право в сезоне‑2025/26 играть в РПЛ, было исключено из состава участников чемпионата России и переведено в Первую лигу. В июне Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу Соболева и генерального директора «черно‑белых» Валерия Скородумова по делу о попытке оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Решением КДК РФС Скородумов отстранен от деятельности, связанной с футболом, на 10 лет, Соболев — на пять.

— Совладелец «Торпедо» Соболев признал вину. Что это значит для КДК РФС?

— Это говорит о том, что КДК принял правильное решение в соответствии с законом по футбольному клубу «Торпедо». Это еще раз подтверждает, что КДК все сделал правильно.

— В дальнейшем это будет еще учитываться в деле «Торпедо»?

— Если будут какие‑то иные данные по футбольному клубу «Торпедо», которые нам предоставят правоохранительные органы, тогда КДК, возможно, возвратится к каким‑то иным вопросам. Если будут представлены какие‑то иные данные. Пока те данные, которые у нас были, и признание вины Соболева подтверждают правильность решения КДК, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».

