Футбольный агент расриктиковал матч сборной России с Ираном

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о предстоящем матче сборной России с Ираном.

"Все эти товарищеские игры не совсем интересные. Большинство команд приезжает, так как им оплачивают перелет, хороший отель, водят на экскурсии. Лучше бы сыграли матч сборной России против легионеров РПЛ. Такой матч был бы гораздо интереснее, чем игра с Ираном. Сборную России мог бы тренировать Карпин, а команду легионеров — Семак", - цитирует Селюка Metaratings.

В пятницу, 10 октября, национальная команда России проведет товарищеский матч со сборной Ирана в Волгограде - стартовый свисток запланирован на 20:00 по московскому времени. 14 октября подопечные Валерия Карпина сыграют на домашнем стадионе московского "Динамо" с Боливией.

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В сентябре текущего года национальная команда России одержала выездную победу над Катаром со счетом 4:1 и сыграла на домашнем стадионе вничью с Иорданией (0:0).