Депутат Свищев про Клаудиньо: "Его дело на проработке у Генпрокуратуры."

Дмитрий Свищев рассказал о ходе проверки высказываний Клаудиньо.

Бразильский полузащитник, выступающий за катарский «Аль-Садд», ранее заявил, что хотел уйти из «Зенита» из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали». После этого депутат Госдумы Свищев сообщил, что слова футболиста рассматривает Генпрокуратура.

Позже Клаудиньо написал открытое письмо на фоне критики: «Никогда не говорил ничего плохого о России. Напротив, глубоко уважаю и люблю эту страну».