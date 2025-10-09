Мбаппе перед матчем с Азербайджаном: «Я могу забить кому угодно. Рекорд Жиру я побью – может и завтра, кто знает»
Килиан Мбаппе заявил, что способен забить любой команде.
Форварду сборной Франции, на счету которого 52 гола, осталось 5 мячей до рекорда Оливье Жиру в национальной команде (57).
В пятницу французы примут сборную Азербайджана в отборочном матче на ЧМ-2026.
Об игре с Азербайджаном
«Я не нарушу никаких табу, если скажу, что могу забить кому угодно. У каждого матча своя правда. Эта команда удержала ничью с Украиной, и мы не станем просто прогуливаться. Ставки выше, чем просто забивать голы, даже если мы не собираемся сдерживаться».
О рекорде Оливье Жиру по голам за сборную
«Думаю, я его побью, но когда – не знаю. Может быть, завтра, кто знает (улыбается). Может быть, через какое-то время.
Это придет само собой. Это произойдет, и я буду рад, а потом переключусь на что-то другое», – сказал нападающий «Реала» на пресс-конференции.
