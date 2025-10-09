Представители РФС сохранили позиции в комитетах ФИФА

Российский футбольный союз (РФС) сохранил представительство в руководящих органах Международной федерации футбола (ФИФА), несмотря на отстранение национальных команд и клубов от международных соревнований, передает «Советский спорт».

Четыре функционера РФС были включены в обновленные составы комитетов и комиссий международной федерации на период с 2025 по 2029 год.

Президент РФС Александр Дюков сохранил членство в комитете по соревнованиям клубных мужских команд. Генеральный секретарь союза Максим Митрофанов вошел в комитет по футбольным технологиям и инновациям. Председатель комитета женского футбола РФС Полина Юмаева присоединилась к комитету по управлению и аудиту, а юрист Лариса Захарова пополнила состав апелляционного комитета.

Назначения состоялись в рамках планового обновления структур ФИФА, которое происходит каждые четыре года. Несмотря на сохранение административного присутствия в международных футбольных органах, российские сборные и клубы остаются отстраненными от участия в турнирах под эгидой ФИФА и Союзом европейских ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года.

