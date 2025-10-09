Ташуев рассказал, какую команду он хотел бы возглавить

Бывший главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев сформулировал требования к будущему клубу.

"Слагаемых успеха тренера в клубе очень много. Главное, чтобы идея игры клуба совпадала с позицией тренера. Если стиль футбола совпадает, то и работать будет легче. Нужно гнуть свою линию, выстраивать команду, подбирать игроков, клубу необходимо будет подождать. Хочется взять команду, где совпадут идеи о прогрессивном и современном футболе", - сказал специалист в интервью "СЭ".

Последней командой 66-летнего тренера был грозненский "Ахмат", Сергей Ташуев возглавлял его в сезоне-2024/2025. Под его руководством грозненцы провели 31 матч, одержали 7 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений. По итогам чемпионата России в прошлом сезоне клуб находился на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 25 очков, и попал в стыковые матчи.

За всю тренерскую карьеру Сергей Ташуев провел 507 матчей, одержал 235 побед и потерпел 166 поражений.