Экс-президент «Москвы»: у Карпина конфликт интересов

Экс‑президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус предположил, что у тренера Валерия Карпина может возникать конфликт интересов между сборной России и московским «Динамо», передает «Чемпионат».

«Кажется, что на каком-то этапе у Карпина есть конфликт интересов между клубом и сборной. Если бы он не был тренером сборной, брал бы он футболистов, которые перешли из «Ростова» в «Динамо»? Очень сомневаюсь», — сказал Белоус.

3 октября сборная России объявила список из 30 футболистов, которые были вызваны на товарищеские матчи с Ираном (10 октября) и Боливией (14 октября).

Игра с Ираном состоится на стадионе «Волгоград Арена», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в Бразилии исключили возможность товарищеского матча с Россией в 2026 году.