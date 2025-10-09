Матвей Сафонов продемонстрировал капитанскую повязку на завтрашний матч с Ираном

Голкипер сборной России Матвей Сафонов показал капитанскую повязку, с которой выйдет на товарищеский матч с национальной команды Ирана. Встреча пройдёт в пятницу, 10 октября. Команды сыграют на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назначает нового капитана команды перед каждой игрой. Капитанскую повязку голкипер «Пари Сен-Жермен» продемонстрировал на предматчевой пресс-конференции.

Помимо встречи с Ираном, во время текущего тренировочного сбора подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Боливии. Игра пройдёт во вторник, 14 октября. Место проведения встречи «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.