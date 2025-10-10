Карпин шуткой об избиении рассказал о методах работы в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о методах психологической работы с игроками в преддверии товарищеских матчей. Его слова приводит «Чемпионат».

«Какие требования предъявляю с точки зрения психологии? Бью. И запугиваю. Шутка. Это товарищеские матчи. Ответственность немного другая», — сообщил Карпин.

Он добавил, что в действительности пока не видит необходимости повышать голос на игроков сборной за их ошибки.

Ранее тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Карпиным назвал состав сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Боливией. Вызов в национальную команду получили 30 футболистов. Среди них голкипер парижского ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник американской «Антланта Юнайтед» Алексей Миранчук. Также в сборную впервые вызван полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров.

Матч с Ираном пройдет 10 октября в Волгограде. 14 октября российская команда в Москве сыграет с Боливией.