Российский тренер рассказал, чего не хватает «Спартаку»

Российский тренер Дмитрий Черышев заявил, что «Спартаку» не хватает спокойствия внутри клуба, передает «Чемпионат».

«При Романцеве и Бескове клуб ставил задачу только чемпионства, а сейчас «Спартак» колбасит. Мне кажется, внутри клуба не хватает немного спокойствия», — сказал Черышев.

Нынешний наставник красно-белых Деян Станкович пока не может руководить командой во время матчей с тренерской скамейки. До 19 октября он отбывает месячную дисквалификацию: специалист отстранен от всех матчей под эгидой Российского футбольного союза (РФС) за оскорбления в адрес арбитра Егора Егорова во время матча с «Динамо» (2:2).

После 11 туров «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице. Команда набрала 18 очков и отстает от лидирующего ЦСКА на шесть баллов. В прошлом туре «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 2:3.