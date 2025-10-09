Минэнерго: у США скоро кончатся деньги на переоснащение ядерного арсенала

Глава американского Минэнерго Крис Райт заявил, что в ближайшую неделю у США кончатся деньги на переоснащение ядерного арсенала из-за шатдауна.

© Global look

«В ближайшие шесть-семь дней у нас закончится финансирование, и переоснащение нашего ядерного арсенала, главного гаранта нашего суверенитета, будет недофинансировано», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал сокращение программ демократов из-за шатдауна.