Сборная Алжира вышла на чемпионат мира благодаря разгрому Сомали

Сборная Алжира разгромила Сомали в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года со счётом 3:0. Таким образом, Алжир гарантировал себе лидерство в группе G и получил путёвку на турнир в США, Канаде и Мексике.

Счёт в матче открыл нападающий немецкого «Вольфсбурга» Мохамед Амура на шестой минуте. На 19-й минуте форвард «Аль-Ахли» Рияд Марез увеличил преимущество своей команды. Во втором тайме на 56-й минуте Амура оформил дубль и довёл счёт до разгромного – 3:0.

Ранее из Африки на чемпионат мира 2026 года отобрались сборные Марокко, Туниса и Египта.

На ЧМ-2026 примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборной в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на чемпионате мира 2026 года добавится новая стадия — 1/16 финала.