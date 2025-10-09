Стали известны три причины выхода «Барселоны» из Суперлиги и налаживания связей с УЕФА

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта принял решение о целесообразности выхода клуба из проекта Суперлиги и укрепления сотрудничества с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по трём причинам. Об этом сообщает El Mundo.

По информации источника, во-первых, даже если сине-гранатовые получат средства от участия в новом европейском турнире, они по-прежнему будут нуждаться в финансовой помощи УЕФА.

Во-вторых, «Барселона» хочет заручиться поддержкой президента УЕФА Александера Чеферина, чтобы рассчитывать на поддержку при открытии реконструированного стадиона «Камп Ноу», поскольку критерии при проведении матчей Лиги чемпионов более строгие, чем в Ла Лиге. УЕФА должен провести собственную экспертизу арены в марте.

Кроме того, в долгосрочной перспективе остаётся угроза, связанная с «делом Негрейры», которое по-прежнему расследуется. Если каталонский клуб признают виновным в подкупе судей, то УЕФА может исключить его из Лиги чемпионов.

В-третьих, Лапорта считает целесообразным улучшить отношения с УЕФА в преддверии выборов президента «Барселоны», которые состоятся в 2026 году.