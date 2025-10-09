Сборная Беларуси со счётом 0:6 проиграла Дании в матче отбора к ЧМ-2026

Завершился матч 3-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Беларуси и Дании. Игра проходила на стадионе «Зи-Ти-И Арена» (Залаэгерсег, Венгрия). Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу номинальных гостей. В прямом эфире матч показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В составе сборной Дании голами отметились Виктор Фрохольдт, Расмус Хойлунд (дубль), Патрик Доргу и Андерс Дрейер (дубль).

После трёх матчей квалификации сборная Беларуси не набрали ни одного очка и занимает четвёртое место в квартете С. Датчане заработали семь очков и располагаются на первой строчке.

В минувшем туре сборная Беларуси проиграла Шотландии со счётом 0:2, а Дания разгромила Грецию со счётом 3:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).