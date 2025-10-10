Сафонов оценил отсутствие игровой практики в ПСЖ

Вратарь сборной России и французского ПСЖ Матвей Сафонов оценил отсутствие игровой практики в парижском клубе. Его слова приводит «Матч ТВ».

По словам Сафонова, он не воспринимает текущую ситуацию как личную неудачу.

«Это показатель, что нужно продолжать работать, больше уделять времени тренировочному процессу, больше концентрироваться. Плюс, отсутствие игровой практики дает больше возможности тренироваться», — заявил он.

В сезоне-2025/2026 Сафонов не провел ни одного официального матча за клуб из Парижа. В ПСЖ у футболиста статус резервного вратаря.

Ранее тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным назвал состав сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Боливией. Вызов в национальную команду получили 30 футболистов, включая Сафонова. Матч с Ираном пройдет 10 октября в Волгограде. 14 октября российская команда в Москве сыграет с Боливией.