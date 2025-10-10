Максим Глушенков раскрыл, почему не празднует голы

Крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков рассказал, почему не празднует забитые голы. По словам Глушенкова, ему так хочется. В нынешнем сезоне Максим провёл 12 матчей, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.

© Чемпионат.com

«Ничего не чувствую. Просто так хочется. Кто-то празднует, а я — нет», — приводит слова Глушенкова «РИА Новости Спорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23). «Зенит» — четвёртый (20).