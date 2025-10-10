В ЦСКА назвали условие для получения бразильским футболистом клуба паспорта РФ

Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев назвал условие, при котором клуб задумается о процедуре оформления российского гражданства для бразильского защитника команды Мойзеса. Об этом сообщает Sport24.

«Мы не исключаем такую возможность. Но тогда нужно понимать, что это имеет смысл, если Мойзес готов выступать за сборную России», — заявил Бабаев.

Он добавил, что с игроком предварительно обсудили этот вопрос, и тот взял паузу на раздумье.

Функционер подчеркнул, что в клубе не хотят повторять историю бразильского защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, который получил российский паспорт, но не стал выступать за сборную страны.

«Если давать гражданство футболисту, он должен помогать сборной, а не только помогать клубу обходить лимит на легионеров», — отметил Бабаев.

Мойзес играет за ЦСКА с 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей в чемпионате России, в которых отметился двумя голевыми передачами.