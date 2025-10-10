В ЦСКА назвали условие для получения бразильским футболистом клуба российского паспорта

Lenta.ru

Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев назвал условие, при котором клуб задумается о процедуре оформления российского гражданства для бразильского защитника команды Мойзеса. Об этом сообщает Sport24.

В ЦСКА назвали условие для получения бразильским футболистом клуба паспорта РФ
© ТАСС

«Мы не исключаем такую возможность. Но тогда нужно понимать, что это имеет смысл, если Мойзес готов выступать за сборную России», — заявил Бабаев.

Он добавил, что с игроком предварительно обсудили этот вопрос, и тот взял паузу на раздумье.

Функционер подчеркнул, что в клубе не хотят повторять историю бразильского защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, который получил российский паспорт, но не стал выступать за сборную страны.

«Если давать гражданство футболисту, он должен помогать сборной, а не только помогать клубу обходить лимит на легионеров», — отметил Бабаев.

Мойзес играет за ЦСКА с 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей в чемпионате России, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Главное сейчас
Главное сейчас