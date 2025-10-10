На матч сборных России и Ирана проданы все билеты

Пресс-служба сборной России сообщила о продаже всех билетов на матч со сборной Ирана. "Все билеты на матч России с Ираном проданы. Ждём вас сегодня на "Волгоград Арене", - сообщила пресс-служба сборной России на официальном сайте.

© официальный сайт РФС

Матч между сборными России и Ирана состоится сегодня, 10 октября в 20:00 по московскому времени. Игру обслужит черногорская бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем.

Напомним, что российская сборная и клубы отстранены от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА от февраля 2022 года. В сентябре подопечные Валерия Карпина провели две товарищеские игры. Первый матч национальная команда сыграла дома вничью против Иордании (0:0), а во второй встрече на выезде обыграла Катар (4:1).