РФС увеличил дисквалификацию Писарского на четыре месяца

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) принял решение об увеличении срока дисквалификации нападающего "Сочи" Владимира Писарского на 4 месяца, сообщила пресс-служба организации.

3 июля комитет по этике РФС отстранил Писарского за участие в ставках на 4 года, 3 из которых – условно.

Было установлено, что футболист перевел своему знакомому крупную сумму в день первого стыкового матча "Сочи" – "Пари НН". При этом спортсмен был в курсе, что тот планирует делать ставки в букмекерских конторах.

Часть средств была поставлена на то, что "Сочи" не выйдет в премьер-лигу. В стыковом матче Писарский получил красную карточку на 35-й минуте.

При этом защита спортсмена уверяла, что он не удалялся с поля специально и не манипулировал результатом матча.

