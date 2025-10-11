«Сокол» вырвал ничью у «Уфы» в матче Первой лиги

Саратовский «Сокол» сыграл вничью с «Уфой» в матче 14-го тура Лиги Pari. Встреча, которая прошла на стадионе «Локомотив» в Саратове, завершилась со счётом 2:2.

© ПФК «Сокол»

В составе уфимской команды отличились Давид Озманов (20-я минута) и Алексей Барановский (70). У «Сокола» голы забили Сергей Грибов (80) и Павел Киреенко.

На 23-й минуте игрок «Сокола» Кирилл Никитин не реализовал пенальти, пробив выше ворот. С 39-й минуты «Уфа» играла в меньшинстве после того, как красную карточку получил Иван Хомуха за фол последней надежды.

«Сокол» набрал 10 очков и занимает 16-е место в таблице Первой лиги, «Уфа» (13) четвёртый раз подряд сыграла вничью и идёт 14-й.

В следующем матче 18 октября «Сокол» под руководством Младена Кашчелана сыграет в гостях со «СКА-Хабаровском». «Уфа», которую возглавляет Омари Тетрадзе, 20 октября встретится на выезде с ульяновской «Волгой».