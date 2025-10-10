Сборная России победила Иран в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между сборными России и Ирана. Встреча проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Никола Дабанович из Черногории. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.

На 22-й минуте нападающий хозяев Дмитрий Воробьёв открыл счёт в матче. На 48-й минуте нападающий сборной Ирана Амирхоссеин Хоссеинзаде восстановил равновесие. На 70-й минуте полузащитник сборной России Алексей Батраков вывел её вперёд.

Российская национальная команда продлила беспроигрышную серию до 16 матчей. Последнее её поражение случилось 11 сентября 2023 года в товарищеском матче с национальной командой Египта до 23 лет (1:2).

Помимо матча с Ираном, в 2025 году российская национальная команда провела шесть товарищеских встреч. 19 марта команда Валерия Карпина крупно обыграла Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1. 4 сентября сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0). 7 сентября подопечные Карпина разгромили Катар (4:1).