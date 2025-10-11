Бывший тренер сборной России рассказал, был ли команде полезен матч с Ираном

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец заявил, что национальной команде был полезен матч с Ираном, передает «Матч ТВ».

«Мне кажется, надо исходить от соперника, матч с которым для сборной России был в целом очень полезным. В любом случае надо делать оговорку, что это товарищеский матч», — сказал Бышовец.

10 октября Россия победила в Волгограде сборную Ирана со счетом 2:1. Единственный гол в первом тайме на 22-й минуте забил Дмитрий Воробьев, завершив выход один на один после паса Антона Миранчука.

Иран сравнял счет на 49-й минуте второго тайма усилиями Амирхоссеина Хоссеинзаде. Решающий мяч на 72-й минуте забил Алексей Батраков, мощно пробив с 25 метров после подбора мяча.

В конце встречи произошел серьезный инцидент: иранский форвард Алиреза Джаханбахш в прыжке травмировал Виктора Мелехина, получившего повреждение лица. На 87-й минуте дебют в команде оформил Мингиян Бевеев, заменивший травмированного защитника.

В следующем матче Россия сыграет с Боливией. Игра пройдет 14 октября в Москве.