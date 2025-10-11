Легенда «Спартака» раскритиковал победу сборной России над Ираном

Чемпион СССР в составе московского футбольного клуба «Спартак» Евгений Ловчев раскритиковал победу сборной России над национальной командой Ирана в товарищеском матче. Его слова приводит «Матч ТВ».

Легенда «Спартака» заявил, что в игре он не увидел команду. Он назвал плюсом лишь то, что отечественная команда подарила положительные эмоции болельщикам.

10 октября сборная России одержала победу над национальной командой Ирана в товарищеском матче со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл нападающий Дмитрий Воробьев, а на 77-й минуте голом отметился Алексей Батраков.

14 октября российская команда в Москве сыграет с Боливией. Встреча пройдет на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.