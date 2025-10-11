Умер бывший футболист «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джимми Николсон скончался на 83-м году жизни, сообщила пресс-служба английского клуба. Экс-футболиста не стало 4 октября.

«Вспоминаем нашего бывшего игрока Джимми Николсона, скончавшегося в возрасте 82 лет. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и друзьям», — говорится в сообщении «Манчестер Юнайтед».

Николсон — воспитанник академии «Манчестер Юнайтед», выступал за клуб с 1960-го по 1964 год, провёл 68 матчей за основную команду, забил шесть мячей. Большую часть карьеры провёл в «Хаддерсфилд Таун». Выступал за национальную сборную Северной Ирландии.