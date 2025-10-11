Митрофанов отреагировал на идею о запрете участия легионеров в Кубке России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поделился мнением об идеи о запрете участия иностранных игроков в Фонбет Кубке России.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что данный формат проведения соревнования был предложен главе Министерства спорта РФ Михаилу Дегтярёву на встрече с руководством Ассоциации спортивных комментаторов.