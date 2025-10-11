Неймар может воссоединиться с Месси

Бразильский вингер Неймар может стать футболистом «Интер Майами», сообщает британский Daily Mail.

© Газета.Ru

По информации источника, представители игрока признают потенциальную выгоду от возможного трансфера, несмотря на то, что официально переговоры еще не начались.

В случае, если сделка состоится, Неймар воссоединится с аргентинцем Лионелем Месси, с которым он вместе выступал за «Барселону».

25 июля бразильский «Сантос» объявил о подписании контракта с Неймаром. Соглашение 33-летнего футболиста с клубом действует до конца 2025 года и предусматривает возможность продления после истечения срока действия.

28 января 2025 года стало известно, что саудовский «Аль-Хиляль» расторг контракт с Неймаром, куда он перешел из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября 2023 года Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии с Уругваем — у него были порваны крестообразные связки и мениск. На восстановление ему потребовалось больше года — на поле он вышел в следующий раз в ноябре 2024 года. Также игрок выступал за «Барселону», в составе которой выиграл Лигу чемпионов.