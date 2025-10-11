Сборная России обратилась к болельщикам после матча с Ираном

Сборная России в телеграм-канале поблагодарила болельщиков за поддержку в товарищеском матче с Ираном, в котором подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 2:1.

Игра состоялась в Волгограде.

«Спасибо за поддержку, Волгоград. Это было невероятно», — написано в сообщении сборной России.

На текущий момент сборная Ирана занимает 21-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Россия находится на 33-й строчке. Сборная Ирана прошла квалификацию на чемпионат мира 2026 года.

Российская сборная не смогла вылететь из Волгограда после матча с Ираном

14 октября сборная России встретится с боливийской национальной командой. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.