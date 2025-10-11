Рекордсмен «Ротора» Есипов объяснил паузу в тренерской карьере

Рекордсмен «Ротора» по количеству игр в Мир РПЛ Валерий Есипов рассказал, чем обусловлена пауза в его тренерской карьере.

«Сейчас я пока дома. До этого работал в Курске с командой — хотели сделать проект. Пока дома и жду приглашения. Тренерская участь такая: работаешь — потом пауза, потом снова работаешь. Редко кто работает много лет подряд. Планы? Когда подпишешь контракт с командой, тогда это будет работа. Пока всё в воздухе», — сказал Есипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Последним местом работы 54-летнего специалиста был любительский футбольный клуб «ЛеидТоги» из Курска. С февраля по октябрь 2023 года он возглавлял бахчисарайский «Кызылташ».