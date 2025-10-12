«Ротор» обыграл «Черноморец» в матче Первой лиги

Волгоградский «Ротор» одержал победу над новороссийским «Черноморцем» в матче 14‑го тура ПАРИ Первой лиги.

© Матч ТВ

Встреча, проходившая на стадионе в Волгограде, завершилась со счетом 2:0. В составе «Ротора» отличились Михаил Мальцев и Максим Кайнов.

Хозяева поля закончили игру вдесятером — в компенсированное время вторую желтую карточку получил Денис Фомин.

«Ротор», прервавший серию из трех матчей без побед, с 25 очками поднялся на третью строчку в турнирной таблице. «Черноморец» идет на 12‑м месте с 15 очками.

Прямые трансляции матчей ПАРИ Первой лиги смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Первая лига. 2025-26. Тур 14

«Ротор» (Волгоград) — «Черноморец» (Новороссийск) — 2:0 (0:0)

Голы: Мальцев, 53. Кайнов, 82.

Удаления: Фомин, 90.