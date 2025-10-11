«Локомотив» обыграл «Спартак» в прощальном матче Глушакова

Ветераны московского «Локомотива» обыграли столичный «Спартак» в прощальном матче бывшего полузащитника сборной России по футболу Дениса Глушакова.

Встреча на «Арене Химки» завершилась со счетом 1:0 в пользу железнодорожников. Гол во втором тайме забил Динияр Билялетдинов, который реализовал пенальти.

38‑летний Глушаков провел первый тайм в составе «Локомотива», а второй — за «Спартак».

Футбольную карьеру Глушаков начал в 2005 году в московской «Нике». Затем были «Локомотив», ростовский СКА, иркутская «Звезда», московский «Спартак», «Ахмат», «Химки», «Пари НН», костромской «Спартак» и армянский «Урарту». С «красно‑белыми» Глушаков стал чемпионом России и обладателем Суперкубка. За сборную России полузащитник провел 57 матчей и забил 5 мячей, принимал участие в чемпионате Европы‑2012, чемпионате мира‑2014, чемпионате Европы‑2016, Кубке конфедераций‑2017.