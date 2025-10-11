Норвегия разгромила Израиль

Завершился матч 7-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Норвегии и Израиля. Команды играли на стадионе «Уллевол» в Осло. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Шимон Марциняк из Польши. Победу со счётом 5:0 праздновали хозяева поля.

© Чемпионат.com

На шестой минуте нападающий норвежцев Эрлинг Холанд не реализовал пенальти. На 18-й минуте форвард Израиля Анан Халаили отправил мяч в собственные ворота. На 27-й минуте Холанд удвоил преимущество хозяев поля. На 28-й минуте защитник израильской команды Идан Начмиас также поразил ворота своей команды. На 63-й минуте Холанд забил свой второй мяч. На 72-й минуте форвард «Манчестер Сити» оформил хет-трик.

Норвегия занимает первое место в группе I с 18 очками в шести играх, опережая Италию и Израиль на девять очков. У итальянцев остаются два матча в запасе.