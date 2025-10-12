Сборная Нидерландов разгромила команду Финляндии в матче отбора на чемпионат мира — 2026

Завершён матч 8-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Нидерландов и Финляндии. Победу со счётом 4:0 в этой игре одержали хозяева поля. Встреча состоялась на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. В качестве главного арбитра матча выступил Славко Винчич (Словения).

Дониэлл Мален открыл счёт на восьмой минуте, Вирджил ван Дейк удвоил преимущество команды на 17-й минуте. Мемфис Депай на 38-й минуте реализовал пенальти, Коди Гакпо отметился на 84-й минуте.

После этой игры сборная Нидерландов с 16 очками возглавляет турнирную таблицу группы G, команда Финляндии с 10 очками находится на третьей строчке.

В следующем туре Нидерланды 14 ноября сыграет в гостях с Польшей, Финляндия в тот же день примет на своём поле Мальту.