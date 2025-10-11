Холанн превзошел Роналду и Месси по голам за сборную

Нападающий сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанн достиг отметки в 50 забитых мячей в играх за национальную команду.

В субботу в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года сборная Норвегии в матче группы I принимала команду Израиля. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 5:0.

В составе победителей хет-трик записал на свой счет форвард английского клуба "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн. Он мог отличиться и еще раз, но не сумел реализовать пенальти.

Эти голы стали для Холанна 49-м, 50-м и 51-м в футболке национальной сборной. На это у него ушло всего 46 матчей.

Ранее лучший результат был у англичанина Гарри Кейна - 74 матча. Любопытно, что у аргентинца Лионеля Месси на то, чтобы забить 50 мячей за сборную ушло 107 игр, а у португальца Криштиану Роналду - 114.

Сборная Норвегии же выиграла шестой матч подряд и лидирует в группе с 18-ю очками.