Вратарь «Милана» Меньян раскритиковал решение провести матч с «Комо» в Австралии

Голкипер «Милана» и сборной Франции Мик Меньян высказался о решение провести матч 24-го тура Серии А между «россонери» и «Комо» в Австралии, поддержав своего одноклубника Адриена Рабьо.

© Чемпионат.com

«Я полностью согласен с Рабьо. Мы много думаем о финансовой стороне вопроса. Не понимаю, зачем нам играть матч чемпионата Италии за рубежом», — приводит слова Меньяна RMC Sport.

Напомним, ранее хавбек красно-чёрных также раскритиковал решение о проведении встречи Серии А на другом континенте. Команды собираются сыграть матч в городе Перт в феврале 2026 года из-за того, что стадион «Сан-Сиро» в Милане будет занят церемонией открытия зимних Олимпийских игр.