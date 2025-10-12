Испания обыграла Грузию в матче отборочного турнира ЧМ-2026

Сборная Испании оказалась сильнее сборной Грузии в матче третьего тура группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Игра прошла в Эльче на стадионе «Мартинес Валеро» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. В составе победителей отличились Йереми Пино и Микел Оярсабаль. На 29-й минуте Ферран Торрес не реализовал пенальти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы испанцы набрали девять очков и возглавили турнирную таблицу отборочной группы Е. Грузины с активом в три очка располагаются на третьей позиции.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

