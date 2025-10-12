УЕФА может изменить правила отборочных турниров

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен видоизменить процедуру отбора на чемпионаты мира и Европы, сообщает газета The Times.

© Газета.ru

По информации источника, в организации недовольны падающими доходами от продажи прав на трансляции игр и готовы изменить формулу проведения отборочных турниров.

В частности, предлагается использовать Лигу наций как часть квалификации на чемпионат мира или Европы. Также рабочая группа обсуждает вопрос введения швейцарской модели с одной общей турнирной таблицей. Такой формат используется в еврокубках с прошлого сезона.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что Неймар может воссоединиться с Лионелем Месси.