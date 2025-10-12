Сафонов раскрыл важную для себя деталь в матче с Ираном

Вратарь сборной России и французского ПСЖ Матвей Сафонов назвал важную для него деталь в прошедшем товарищеском матче со сборной Ирана. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Для меня очень важно было выводить команду на поле с капитанской повязкой! Это дало дополнительный заряд на игру», — заявил Сафонов. Он отметил, что благодарен за возможность быть вызванным в сборную для участия в товарищеских матчах.

10 октября сборная России обыграла национальную команду Ирана в товарищеском матче со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл нападающий Дмитрий Воробьев, а на 77-й минуте голом отметился Алексей Батраков.

14 октября российская команда в Москве сыграет с Боливией. Игра пройдет на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

В сезоне-2025/2026 Сафонов не провел ни одного официального матча за клуб из Парижа. В ПСЖ у футболиста статус резервного вратаря.