Миранчук сравнил MLS и чемпионат России по футболу

Мир - Российская премьер-лига (РПЛ) сильно отличается от Главной футбольной лиги (MLS). Такое мнение в интервью ТАСС высказал полузащитник сборной России и американской "Атланты" Алексей Миранчук.

Миранчук выступает за "Атланту" в MLS с июля 2024 года.

"Не слышал того, чтобы кто-то туда пытается поехать из наших. Если быть честным, то прямиком отсюда в США будет тяжело уехать в нынешней ситуации, - сказал Миранчук. - MLS - другой чемпионат, другой режим турнира, все по-разному, команды не вылетают. Много нюансов и моментов, которых у нас нет. Очень сильно отличается".

Миранчук является воспитанником московского "Локомотива", он выступал за клуб с 2013 по 2020 год. Вместе с железнодорожниками полузащитник выиграл чемпионат России, трижды побеждал в кубке, один раз - в суперкубке страны.