Главный тренер сборной Сербии ушел в отставку после поражения от Албании

Домашнее поражение от сборной Албании в матче квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года привело к отставке главного тренера команды Сербии.

© Российская Газета

Матч прошел в субботу и завершился поражением сербов, игравших дома, со счетом 0:1. Этот результат стоил поста главному тренеру команды Сербии Драгану Стойковичу.

Он рассказал, что принял такое решение после разговоров с руководством Футбольного союза Сербии.

"Лично я не ожидал такого поражения. Я тот, кто берет на себя всю ответственность и несет ее", - приводит слова тренера Reuters.

Сербия пока занимает третье место в своей отборочной группе, набрав восемь очков. У албанцев - 11.